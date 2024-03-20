Татарстан отправит 10 заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений

В 2024 году от Республики Татарстан на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет подано 10 заявок. В конкурсе будут участвовать Агрыз, Азнакаево, Арск, Бугульма, Зеленодольск, Мензелинск, Менделеевск, Тетюши, Чистополь и село Свияжск. Об этом изданию «Реальное время» рассказали в Институте развития городов Татарстана.

Заявки, которые Татарстан отправляет повторно, не победили в конкурсе по итогам решения конкурсной комиссии в 2023 году, но были доработаны и отправлены на конкурс повторно.

Формирование заявок уже началось, и для каждого города будут проведены общественные обсуждения. Заявки будут представлять собой комплексные документы, включающие в себя не только архитектурные решения, но и результаты предпроектных исследований и вовлечения горожан.

Цель конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств в малых городах и исторических поселениях, улучшение качества жизни, решение социальных и экономических вопросов.

Ранее Институт развития городов Республики Татарстан запустил голосование за территории, которые представят регион на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победители получат грант на благоустройство выбранных пространств уже в 2025 году.

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Разиль Самигуллин