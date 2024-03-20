Шаймиев принял участие во встрече Путина с доверенными лицами

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поучаствовал во встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами. Мероприятие прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. В список доверенных лиц Путина было включено 544 человека.

«Попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января — в ее начале, и сейчас результаты известны», — отметил Владимир Путин в начале встречи.

Он добавил, что благодарен избирателям за доверие. Отметил, что многие доверенные лица работали в сложных условиях, на приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города. В конце речи Владимир Путин выразил большую благодарность всем доверенным лицам.



Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.

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Разиль Самигуллин