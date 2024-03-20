В Казани водитель BMW Х3 сбил трех человек на пешеходном переходе: среди пострадавших дети

В Казани 19 марта, в 20.30, 25-летний водитель автомобиля БМВ Х3 XDRIVE наехал на двух несовершеннолетних пешеходов и 34-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших детей с различными травмами доставили в ДРКБ.

По данному факту сотрудниками полка дорожно-патрульной службы вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.18, 12.15 и 12.26 КоАП РФ. Прокуратура начала проверку.

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Нафиса Миннехузина