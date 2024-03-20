Навигация на Волге в Татарстане может начаться 22 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Навигация на Волге в Татарстане может начаться 22 апреля, сообщили «Реальному времени» в Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей. Как сообщил представитель ведомства, точная дата будет определяться тогда, когда пойдет таяние льда.

Аналогичная дата начала летней навигации была и в 2023 году. В этом году менять ее не собираются. Навигация на Каме в 2023 году началась на три дня позже — 25 апреля. По информации, указанной на сайте «Камской Гидроэлектростанции», в этом году даты водной навигации на реке — с 25 апреля по 10 ноября.

Между тем в ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что весеннее половодье в Татарстане ожидается на 7—8 дней позже средних многолетних дат — ориентировочно во второй декаде апреля.

— На малых реках развития весенних процессов не отмечается, уровни воды повсеместно ниже отметок выхода воды на пойму и среднемноголетних максимальных значений, — уточнили в ведомстве.

Развитие весеннего половодья и вскрытие малых рек в Татарстане ожидаются позже средних многолетних дат. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Толщина льда на реках и водохранилищах сейчас составляет от 16 до 66 см. На судоходных водоемах плавание маломерных судов разрешается в период навигации, а на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава, добавили в МЧС.

Таким образом, на судоходных водоемах навигация маломерных судов начнется тогда, когда будут выставлены плавучие знаки навигационной обстановки для речных судов. Соответствующие решения принимают администрации Волжского и Камского бассейнов внутренних водных путей.

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Артем Гафаров, Олег Исаков