Итоги дня: итоги президентских выборов, отставка Миронова и Гарипова, отравление в столовой «Нэфиса»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 марта:
- Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.
- Сегодня отмечается годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
- На капремонт транспортной инфраструктуры города, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс», требуется 5,1 млрд рублей. По словам гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, из 132 км трамвайных путей более 70 км с предельным износом, а 20 км путей уложено в 70-х годах прошлого века, что в два раза превышает нормативы по проведению капремонта.
- В 2024 году в Казань поступит 39 троллейбусов с увеличенным 20-километровым автономным ходом. 15 из них могут обеспечить движение на новом маршруте по Вознесенскому тракту.
- Летом в электротранспорт Казани полностью внедрят систему бескондукторной оплаты. Оборудование получат в начале мая.
- В Татарстане подписали указ о внесении изменений в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. Изменения затронут состав и резервный состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. Оно коснется граждан России, проживающих в Татарстане и меняющих место работы.
- Сегодня Сергея Миронова сняли с поста руководителя администрации Кировского и Московского районов Казани.
- Отставка в связи «с утратой доверия» настигла и заместителя министра здравоохранения Татарстана Айрата Гарипова.
- Прямые авиарейсы Мурманск — Казань возобновятся в апреле.
- АвтоВАЗ закончил разработку Lada Vesta с китайским вариатором.
- Работники «Нэфис Косметикса» отравились в столовой подрядной организации.
- Крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи в частном секторе полностью идентифицированы и внесены в систему учета.
- Поезда казанского метро, миновавшие 18-летний срок службы, получат новый дизайн.
- У православных христиан начинается Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов. Он продлится 48 дней.
- В России разрабатывают проект указа об учреждении специальной стипендии для студентов, получающих образование по приоритетным специальностям.
- В Госдуму России внесен законопроект о создании специальной платформы для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты.
- «Казанский Водоканал» отключит водоснабжение в Приволжском районе Казани в связи с проведением работ по подключению переложенного участка водопроводной сети.
- Казанский метрополитен в 2023 году перевез 30,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. В 2022 году этот показатель равнялся 30,5 млн человек.
- В Татарстане прогнозируют колебания температур до -12 °С.
- Объем рекламного рынка Казани в 2023 году превысил 1 млрд рублей.
- На городской этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Казани отобрано более 7 тысяч конкурсантов.
- Казанские парабаскетболисты взяли серебро Кубка России.
- В России изменили порядок определения годности к военной службе.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту схода снега с козырька балкона на двух человек.
Ключевые события 754-го дня специальной военной операции на Украине:
- Танкисты 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении.
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Потери ВСУ составили: до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования «РДК» в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.
- Кроме того, в районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп.
- В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.
- Также отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отразили семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица FH-70 производства Великобритании.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Шахтерское и отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
Аделия СафинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым