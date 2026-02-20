Посольство России в Индии предупредило о рисках поездок

Граждан призвали учитывать возможность задержаний и экстрадиции в США по американским запросам

Фото: Артем Дергунов

Пресс-служба посольства России в Индии предупредила граждан о возможных рисках при поездках в третьи страны. В частности, россиян могут задерживать по запросам американских правоохранительных, следственных и судебных органов с последующей экстрадицией в США.

В сообщении посольства отмечается, что при планировании поездок следует объективно оценивать риски и проявлять необходимую бдительность.

Кроме того, между Индией и США действует соглашение об экстрадиции от 25 июня 1997 года. В соответствии с этим соглашением индийские власти обязаны выдавать иностранных граждан по соответствующим запросам американской стороны.

Ранее «Реальное время» писало, что ФСБ обнаружила сотрудника британских спецслужб в посольстве Москвы.

Ариана Ранцева