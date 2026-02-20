Среди погибших на Байкале туристов из Китая есть 14-летний подросток

По данным главы региона, установлены личности пяти человек

Среди погибших на озере Байкал оказались трое родственников, в том числе несовершеннолетний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Всего в результате происшествия погибли восемь человек.

По данным главы региона, установлены личности пяти человек: 44‑летний водитель, местный житель, и четыре туриста из КНР (один из пассажиров выжил). В группу входила супружеская пара, их 14‑летний ребенок и еще одна родственница. Туристы прибыли в регион как самостоятельные путешественники — по информации Ассоциации туроператоров России, они не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке с местным жителем.

Спасатели обследовали место происшествия с помощью подводной камеры и обнаружили тела семи человек. Работы по подъему погибших со дна озера запланированы на светлое время суток. По данным МЧС, автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

Трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового туристического маршрута. Как уточняет ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», пока неизвестно, имели ли туристы разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка. Вице‑президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов ранее отмечал, что до официального открытия ледовой переправы на остров Ольхон выезжать на лед Байкала на автомобилях категорически запрещено. Открытие переправы в этом году было перенесено на неопределенный срок из‑за неблагоприятных погодных условий и недостаточной толщины льда на отдельных участках.



Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.

Рената Валеева