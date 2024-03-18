Объем рекламного рынка Казани в 2023 году превысил 1 млрд рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта мэрии Казани

Сегодня начальник управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов рассказал, что, по предварительным данным, объем рекламного рынка Казани в 2023 году превысил 1 млрд рублей.

— Объем рекламного рынка города Казани в 2023-м продемонстрировал положительную динамику и, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей. При этом рекламные поверхности Казани были загружены в среднем на 65%, что является среднестатистическим для отрасли, — рассказал Багаутдинов.

Он добавил, что основным главным событием рекламного рынка прошлого года в Казани можно считать состоявшиеся торги на право установки 33 рекламных еврощитов.

— Торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций состоялись в ноябре 2023 года. Участие в них приняли три рекламные фирмы — из Казани и две из Москвы. Итоговая цена торгов составила рекордные за 10 лет 1,067 млрд руб. Средняя цена контракта одного еврощита составила 33,2 млн рублей, что в 7 раз больше цены 2015 года, — отметил Багаутдинов.

Как рассказал начальник управления, прошедший год стал прорывным для рекламной отрасли России: по предварительным данным, доход рынка наружной рекламы в 2023-м увеличился за год на 30%, показав рост с 47,6 до 60 млрд рублей. По данным Багаутдинова, этому способствовала изменившаяся маркетинговая стратегия рекламодателей — рекламные инвестиции нарастил российский бизнес.

Также в 2023 году в управлении выдали 137 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них девять аннулированы. В рамках федеральной поддержки 822 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций были пролонгированы на 1 год.

Сегодня в Казани действуют 1 278 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Основную долю занимают еврощиты и рекламные навесы на автобусных остановках. Наряду с 28 медиафасадами в городе функционируют 153 еврощита и 11 супербордов.

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Аделия Сафина