Депутат Госдумы Илья Вольфсон показал, как работает татарстанская система перехвата дронов

Основное преимущество системы заключается в сохранении целостности захваченных аппаратов

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон в своем телеграм-канале показал, как работает татарстанская система перехвата дронов. Он побывал на испытаниях нового изобретения.

Эта система разработана местными инженерами. Новинка представляет собой гибридные сеткометы, которые можно установить на российские FPV-дроны либо использовать вручную с земли через специальную спусковую рукоятку.

Основное преимущество системы заключается в сохранении целостности захваченных аппаратов: вместо полного разрушения дорогостоящих устройств противника сеткометы надежно фиксируют лопасти и сохраняют всю начинку оборудования.

— Такие трофеи можно перепрошивать и использовать в своих целях, что особенно актуально, учитывая их высокую стоимость. Ребята говорят, что система справится даже с тяжеловесами вроде «Бабы Яги». Проверим, — написал Илья Вольфсон.

Для оценки эффективности изобретение уже продемонстрировали военнослужащим на СВО.

Ранее стало известно, что татарстанские вузы выпустили свыше тысячи специалистов по управлению БПЛА.

Наталья Жирнова