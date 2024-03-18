Раис Татарстана подписал указ о внесении изменений в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ, по которому вносятся изменения в состав и резервный состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. Данное поручение разработано с целью организации постановки на воинский учет граждан России, проживающих в Татарстане, в связи с переходом людей на другую работу.

Согласно указу в Казани, Набережных Челнах и в районах Татарстана из состава комиссий выводятся врачи, секретари, начальники секретной части, помощники начальников и другие. Также в документе указано на назначение новых людей на данные должности.

Ранее в Татарстане утвердили сводный план тушения пожаров в лесах на территории республики. Распоряжение об этом подписал раис РТ Рустам Минниханов. Ранее документ согласовали с МЧС.

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Разиль Самигуллин