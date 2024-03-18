АвтоВАЗ закончил разработку Lada Vesta с китайским вариатором

Отечественный производитель закончил разработку Lada Vesta с установленным китайским бесступенчатым вариатором. Об этом стало известно на презентации автомобиля, сообщает «Газета.ru».

Директор по продуктам и программам Олег Груненков рассказал, что пришлось пересмотреть конструкцию 38 групп деталей и модернизировать более 100 компонентов.

Для автомобиля внедрили новый масляный картер, приводной диск вместо маховика, дополнительные точки крепления для промопоры приводного вала и новую опору двигателя с тремя точками крепления. Кроме того, заменили корпус воздушного фильтра и крепление аккумулятора, а также изменили жгуты проводов, трубопроводы и брызговик двигателя.

Ранее АвтоВАЗ обнародовал планы по выпуску 12 новых моделей автомобилей в различных сегментах. Стратегия развития компании до 2030 года включает расширение ассортимента и развитие партнерских проектов.

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Разиль Самигуллин