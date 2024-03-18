Поезда казанского метро окрасят в новые цвета

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта мэрии

Как рассказал сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, некоторые подвижные составы казанского метро окрасят в новые цвета.



— В этом году параллельно с заменой колесных пар у подвижных составов, отработавших более 18 лет, мы запланировали покраску этих пяти поездов по новым эскизам, — отметил Абдулхаков.

По словам гендиректора, в электродепо организован малярный участок, приобрели оборудование.

Казанский метрополитен — это 11 станций, 18,4 км пути, 15 составов поездов, из которых пять эксплуатируются с 2005 года и уже нуждаются в капремонте, замене некоторых узлов и агрегатов.

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