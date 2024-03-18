Вышел из доверия: Песошин освободил от должности замглавы Минздрава Татарстана

В Минздраве РТ открыта вакансия замминистра. Сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение об отставке «по утрате доверия» Айрата Гарипова, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, еще в декабре 2023-го прокурор РТ Альберт Суяргулов направил представление в адрес главы республиканского правительства и на днях комиссия Кабмина поддержала позицию надзорного ведомства.

Суяргулов обвинил Гарипова в нарушении трех федеральных законов, указав, что тот в 2020 году купил 100 акций иностранной компании Polymetal International Plc, что прямо запрещено государственным служащим. В 2022-м замминистра избавился от этих акций, а в ходе проверки уверял, что не знал о «нероссийском» происхождении данных финансовых инструментов.

«Нарушение запретов на владение и пользование иностранными финансовыми инструментами является императивным основанием для увольнения госслужащего, и действующее законодательство не предоставляет нанимателю служащего возможность применить иную меру ответственности», — указывал в своем представлении прокурор РТ со ссылкой на конкретные нормы законодательства о противодействии коррупции.



По данным источников «Реального времени», заместитель министра даже успел написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако премьер-министр РТ посчитал нужным освободить его от высокой должности как вышедшего из доверия.

С такой же формулировкой сегодня уволили главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова — правда, там основанием послужило вступившее в силу решение суда по прокурорскому иску, которое юристам исполкома не удалось отменить.