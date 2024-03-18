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Вышел из доверия: Песошин освободил от должности замглавы Минздрава Татарстана

14:35, 18.03.2024 2
Вышел из доверия: Песошин освободил от должности замглавы Минздрава Татарстана
Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта Минздрава РТ

В Минздраве РТ открыта вакансия замминистра. Сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение об отставке «по утрате доверия» Айрата Гарипова, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, еще в декабре 2023-го прокурор РТ Альберт Суяргулов направил представление в адрес главы республиканского правительства и на днях комиссия Кабмина поддержала позицию надзорного ведомства.

Суяргулов обвинил Гарипова в нарушении трех федеральных законов, указав, что тот в 2020 году купил 100 акций иностранной компании Polymetal International Plc, что прямо запрещено государственным служащим. В 2022-м замминистра избавился от этих акций, а в ходе проверки уверял, что не знал о «нероссийском» происхождении данных финансовых инструментов.

«Нарушение запретов на владение и пользование иностранными финансовыми инструментами является императивным основанием для увольнения госслужащего, и действующее законодательство не предоставляет нанимателю служащего возможность применить иную меру ответственности», — указывал в своем представлении прокурор РТ со ссылкой на конкретные нормы законодательства о противодействии коррупции.

По данным источников «Реального времени», заместитель министра даже успел написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако премьер-министр РТ посчитал нужным освободить его от высокой должности как вышедшего из доверия.

С такой же формулировкой сегодня уволили главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова — правда, там основанием послужило вступившее в силу решение суда по прокурорскому иску, которое юристам исполкома не удалось отменить.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:09
    как быстро это делается
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    Анонимно 15:55
    где быстро? 4 мес тянули, пытались, видимо, спасти
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