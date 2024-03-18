На городской этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Казани отобрано более 7 тысяч конкурсантов

Более 7 тысяч участников прошли на городской этап молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в столице Татарстана. В Казани подвели итоги районных туров, всего было отобрано 700 заявок по четырем номинациям творческого марафона.

Итоги будут подведены 29 марта на гала-концерте в КРК «Пирамида». Имена победителей и призеров объявят на этом же мероприятии. Победители прошлых лет автоматически проходят на городской этап.

Отборочные дни городского этапа проходили с 12 по 14 марта в КДК им. Владимира Ленина. В состав жюри конкурса вошли именитые специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. После объявления результатов победители и призеры пройдут на республиканский этап конкурса «Созвездие-Йолдызлык».

Ежегодно в отборочных турах принимают участие от 3 до 4 тысяч человек в возрасте от 5 до 21 года. Благодаря этому движению одаренные дети Казани имеют возможность не только показывать свои таланты широкой публике, но и совершенствоваться в творческом направлении. Напомним, фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» возобновил зимнюю творческую смену для победителей и лауреатов проекта. В 2024 году участие в ней смогли принять более 200 детей.

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Разиль Самигуллин