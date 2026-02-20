Власти Казани выкупят 26 квартир по рыночной цене для муниципальных нужд

Планируется изъятие 26 квартир в доме №48 по улице Односторонка Гривки

Исполком Казани планирует изъять 26 квартир в доме №48 по улице Односторонка Гривки. Этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, что стало основанием для изъятия как жилых помещений, так и земельного участка площадью 640 квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичной мэрии.

Изъятию подлежат квартиры с номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 и 33. Площадь квартир варьируется от 14,2 до 18,2 квадратного метра.

Администрации Кировского и Московского районов поручено направить собственникам квартир уведомления об изъятии недвижимости и проект соглашения об изъятии. Управлению жилищной политики Исполнительного комитета г.Казани поручено провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений и осуществить их изъятие.

Ранее «Реальное время» сообщало, что долгострой на Маяковского в Казани получил одобрение госэкспертизы. При этом введение долгостроя потребует порядка 800 млн.

Дмитрий Зайцев