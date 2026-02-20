Новости общества

Росстандарт: новый ГОСТ не запрещает ввоз коротких бананов

15:29, 20.02.2026

Норма разделяет бананы на три категории: «экстра», «первый класс» и «второй класс»

Росстандарт: новый ГОСТ не запрещает ввоз коротких бананов
Фото: Динар Фатыхов

С 1 марта вступит в силу новый межгосударственный ГОСТ на бананы. В Росстандарте сообщили ТАСС, что документ не запрещает ввоз в Россию продукции длиной менее 14 см, опровергнув ранее появившиеся в СМИ сообщения о якобы введенном ограничении.

Стандарт распространяется на свежие бананы сортов Musa группы ААА и в значительной степени воспроизводит действующие в России требования: национальный стандарт на бананы действует с 2000 года. Основная цель нового документа — гармонизировать нормы качества на пространстве государств СНГ и закрепить единые подходы к оценке продукции.

ГОСТ разделяет бананы на три категории: «экстра», «первый класс» и «второй класс». Для каждой установлены минимальные требования к длине плода:

  • для категории «экстра» — не менее 20 см;
  • для «первого класса» — не менее 19 см;
  • для «второго класса» — не менее 14 см.
Реальное время / realnoevremya.ru

В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ носит добровольный характер и применяется производителями и поставщиками на основе принципов добросовестной практики. Обязательным его использование становится только в случаях прямого указания в законодательстве, технических регламентах или договорных обязательствах.

Рената Валеева

