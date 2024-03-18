В России создадут платформу для хранения конфискованной криптовалюты

В Госдуму России внесен законопроект о создании специальной платформы для хранения изъятой в ходе уголовных дел криптовалюты. Необходимость такой площадки отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, ее можно будет создать даже без введения цифрового актива в правовое поле. Минфину необходимо проработать эту идею и представить отчет до 1 октября 2024 года.

Ранее власти Татарстана хотели заполучить статус первой в России тестовой зоны для цифровых финансов и проектов. Для этого в 2024 году руководители министерств и ведомств повысят квалификацию в сфере блокчейна, и в регионе появятся сразу две рабочие группы.

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Разиль Самигуллин