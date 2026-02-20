Приставы выдворили из России почти 64 тыс. мигрантов

Ведомство задержало 6,5 тыс. лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда

Фото: Максим Платонов

Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены за пределы России. Депортированные отправлены в 76 иностранных государств, сообщили в ФССП.

Ведомство задержало 6,5 тыс. лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. Эти люди находились в федеральном или межгосударственном розыске.

К началу этого года в Татарстан прибыло 107 тыс. иностранцев, 75% из них — жители Узбекистана и Таджикистана. По численности мигрантов Татарстан занимает четвертое место в стране, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.



Рената Валеева