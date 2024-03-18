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В России изменили порядок определения годности к военной службе

13:37, 18.03.2024 1

Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, который вступил в силу 16 марта 2024 года, определять годность к военной службе в России будут по-новому. На медкомиссию будут направлять не только военные комиссариаты и комиссии военных сборов, но и руководители военно-медицинских организаций.

Необходимость изменений объяснили уточнением категории годности к военной службе, а также выполнением задач в условиях военного положения и вооруженных конфликтов.

Ранее раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ, по которому вносятся изменения в состав и резервный состав комиссии по постановке граждан на воинский учет.

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Разиль Самигуллин
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:25
    диагнозы остались неизменны, значит
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