Прямые авиарейсы Мурманск — Казань возобновятся в апреле

С 1 апреля планируется возобновить прямые перелеты из Мурманска в Казань. Этот маршрут включен в список субсидируемых направлений этого года. В Минтрансе Мурманской области сообщили, что после процедуры согласования будет проведен отбор и заключен договор с авиаперевозчиком.

Напомним, в этом году по программе межрегиональных перевозок из столицы РТ будут выполняться субсидированные авиарейсы по 17 направлениям. Их перечень утвержден Росавиацией. В Казань по программе межрегиональных перевозок предусмотрены рейсы из Абакана, Барнаула, Волгограда, Горно-Алтайска, Иркутска, Нарьян-Мара, Сыктывкара, Ханты-Мансийска и Челябинска.

Билеты на субсидированные рейсы могут приобрести все желающие без дополнительных документов и требований. Рейсы финансируются из федерального и региональных бюджетов. Напомним, после возобновления авиасообщения между Россией и Вьетнамом вырос интерес россиян к этому направлению. В прошлом месяце было совершено 19,1 тысячи полетов, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Разиль Самигуллин