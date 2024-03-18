«Работал ярко и плодотворно»: в связи с утратой доверия уволен глава двух районов Казани

Фото: Назметдинов Ринат

Сегодня глава исполкома Казани Рустем Гафаров подписал приказ об увольнении Сергея Миронова с поста руководителя администрации Кировского и Московского районов Казани.



С какой именно формулировкой уволен Миронов — «по утрате доверия» или «по собственному желанию», в пресс-службе казанской мэрии «Реальному времени» не ответили. По данным наших источников, руководством исполкома исполнено вступившее в силу решение суда по иску прокуратуры Татарстана, которая настаивала на самом жестком дисциплинарном наказании для чиновника.

Напомним, 1 декабря 2023 года решение по прокурорскому иску вынес Вахитовский райсуд Казани — признал незаконным бездействие муниципальной власти и обязал главу исполкома уволить Миронова по утрате доверия.

Решение обжаловали и городские власти, и представители самого Миронова. В минувший четверг в Верховном суде Татарстана представители исполкома пытались убедить апелляционную инстанцию, что решение суда первой инстанции необоснованно. В частности, указывали, что за выявленное нарушение антикоррупционного законодательства глава двух районов уже привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, но как раз в декабре 2023-го данное наказание с него сняли — за особые успехи в работе. Сам Сергей Миронов в данном заседании не участвовал.

Верховный суд РТ поддержал позицию Вахитовского суда Казани и прокуратуры, и в тот же день решение вступило в силу.

Сам иск был подан минувшей осенью еще Илдусом Нафиковым, ныне прокурором Марий Эл. Поводом стали выявленные надзорным ведомством нарушения антикоррупционного законодательства, включая конфликт интересов с согласованием перепланировки помещений для матери Миронова — с последующей сдачей внаем под магазин «Пятерочка». Также силовики усмотрели разницу в доходах и расходах чиновника и его ближнего круга и обнародовали ряд данных о сделках семьи по выкупу квартир у застройщика земель в Кировском и Московском районах.

Претензии прокуратуры к Миронову не исчерпываются иском об увольнении. В настоящее время Верховный суд РТ рассматривает дело об обращении в доход государства активов семьи чиновника аж на 308 млн рублей. По версии надзорного ведомства, он в 2016—2022 годах получил имущественные права в пользу четырех родственников аж на 63 объекта недвижимости, что в 22 раза превысило сумму полученных им доходов в 2013—2022 годах. Сам Миронов, его мать, отец жены, муж сестры и брат супруги иск не признают. Разбираться в этом деле начинал Кировский суд Казани, однако позже, по решению кассационной инстанции, процесс стартовал сначала уже в суде республики, причем в закрытом режиме. Это связано с наличием в числе доказательств ряда засекреченных материалов оперативной деятельности сотрудников ФСБ.



Ранее для суда рассекретили лишь часть из них. В том числе информацию о том, что в феврале 2023 года председатель одного из казанских судов дал чекистам добро на проведение оперативных мероприятий с номером мобильного телефона дамы-риелтора, что не раз выступала посредницей по сделкам с недвижимостью в интересах семьи Миронова. Свой сотовый женщина выдала операм добровольно, и в его памяти спецы обнаружили переписку посредницы с главой двух районов Казани с октября 2021 года. После чего тот самый главный ответчик «обратился к председателю суда, вынесшему постановление о разрешении оперативных мероприятий», на личном приеме, «проявлял обеспокоенность и интересовался, что делать в этой ситуации...»

Официальный релиз исполкома об исполнении решений двух судов содержит минимум информации об основаниях для такого решения и максимум о том, какими делами уволенный известен «команде исполкома». Вот лишь одна цитата: «Тринадцать лет он ярко и плодотворно работал сначала в комитете по делам детей и молодежи, затем в администрации Кировского и Московского районов, где задал новые, современные стандарты работы с жителями, собрал креативную работоспособную команду, заточенную на результат, и очень многого успел добиться в улучшении инфраструктуры районов».

В пресс-службе муниципалитета перечислили ряд заслуг проштрафившегося руководителя, уверяя, что именно по его инициативе в подъездах хрущевок и ленинградок после капремонта появились стеклянные входные двери. А еще «при его непосредственном участии» Юдино смогло отпраздновать свое 100-летие, сопровождавшееся масштабным улучшением социальной инфраструктуры микрорайона. Что касается нарушений в работе этого же руководителя, то официальный релиз мэрии содержит лишь один факт — пробел в декларации в части дохода супруги от сдачи квартиры внаем.

Ирина Плотникова