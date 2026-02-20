В Татарстане вырос спрос на гаджеты и товары для хобби перед 23 Февраля

Больше всего увеличились продажи PlayStation 5: в денежном выражении они выросли на 85%

Фото: Реальное время

За последние две недели перед Днем защитника Отечества спрос на ряд категорий товаров заметно вырос. Сильнее всего увеличились продажи PlayStation 5: в денежном выражении они выросли на 85%, а в натуральном — на 105%. При этом спрос на Nintendo Switch 2, напротив, снизился. Об этом «Реальное время» узнало из аналитики Wildberries.

Необычайно высокий интерес зафиксирован в DIY‑сегменте: продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем на 363% по обороту и на 175% в штуках.

Если сравнивать февральские продажи с январскими показателями, когда до праздника было еще далеко, выделяются категории товаров повседневного спроса. Так, продажи бритвенных принадлежностей выросли на 125%, гелей и пены для бритья — на 120%, бальзамов после бритья — на 205%. Спрос на мужские дезодоранты увеличился на 105%, а общий рост продаж мужской косметики достиг 170%. При этом средний чек снизился всего на 1% — в обе стороны.

Среди товаров из раздела «Мужчины выбирают» наибольший прирост показали:

фляжки (+175%);

наборы для приготовления настоек (+140%);

наборы для гриля (+70%);

ретро‑консоли типа Dendy и MegaDrive (+300%).

Из гаджетов чаще всего в подарок выбирают смарт‑часы (+70%), тогда как внешние аккумуляторы покупают реже (+35%).

Учитывая, что путь к сердцу многих мужчин лежит через желудок, продажи подарочных наборов продуктов (чаще всего это чай, специи, орехи и сухофрукты) выросли на 125%. В то же время рост продаж кондитерских изделий оказался скромнее — всего 35%, что говорит о более практичном подходе к выбору подарков.

Также отмечен резкий скачок спроса на:

товары из раздела «Автохимия и автокосметика» (+90%);

электротранспорт (+70%).

Наконец, продажи тематических товаров — тех, в названии которых упоминаются «23 Февраля» и «День защитника Отечества», — выросли на 400% и 170% соответственно, что вполне ожидаемо в преддверии праздника.



Рената Валеева