В Казань в 2024 году поступят 39 троллейбусов МАЗ

Как рассказал сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, в 2024 году в Казань поступит 39 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 15 из них обеспечат движение по Вознесенскому тракту.

— В этом году планируем приобрести еще 39 современных низкопольных троллейбусов, из которых 15 с автономным ходом 20 км могут обеспечить движение на новом маршруте по Вознесенскому тракту. Троллейбус с автономным ходом 20 км — это электробус с автоматической зарядкой, — сказал Абдулхаков.

В 2023 году в Казань поступило 25 современных троллейбусов марки МАЗ третьего поколения с автономным ходом 2 км, закупленных в лизинг. Они заменили устаревшие модели 2007 года выпуска. Половину стоимости оплатили из бюджета региона.

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