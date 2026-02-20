Новости общества

Почти 100 автомобилей эвакуировали в Казани из‑за неправильной парковки у остановок

18:48, 20.02.2026

Работали инспекторы в микрорайоне «Салават Купере»

Фото: взято с сайта kzn.ru

Сегодня в Казани сотрудники ГАИ совместно с МУП «ПАТП № 2» провели рейд по принудительной эвакуации автомобилей, которые препятствовали движению общественного транспорта. В результате операции на штрафстоянку было отправлено 96 машин, сообщили в мэрии.

Особое внимание инспекторы уделяли зонам остановок и автобусным полосам в микрорайоне «Салават Купере», а также маршруту №62. Именно на этих участках автобусы чаще всего задерживались из‑за автомобилей, припаркованных с нарушением правил.

Автовладельцев заранее предупреждали о проведении рейда 19 февраля, однако многие проигнорировали рекомендации Госавтоинспекции. Это вынудило дорожные службы прибегнуть к принудительному перемещению транспортных средств.

Рената Валеева

