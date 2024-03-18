Рустам Минниханов: «С 10-летием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!»
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился в жителям республики по случаю десятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Дорогие друзья!Общество Татарстан
Сегодня мы отмечаем 10-летие исторического события — подписание 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании в составе нашей страны двух новых субъектов.
Торжественной церемонии в Москве предшествовало свободное и добровольное волеизъявление жителей полуострова — общекрымский референдум 16 марта 2014 года, на котором жители Крыма и Севастополя сделали свой исторический, судьбоносный выбор в пользу будущего вместе с Россией.
Как отмечает наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, Крым — это жемчужина России.
Учитывая давние братские отношения наших народов, между Республикой Татарстан и Республикой Крым заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Выстроены тесные взаимоотношения с Бахчисарайским районом. Работает постоянное представительство Татарстана в Республике Крым и городе Севастополе.
Сегодня Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России.
В условиях специальной военной операции крымчане и севастопольцы мужественно и стойко защищают родную землю перед лицом военных угроз. Вместе с Крымом и Городом-героем Севастополем тысячи татарстанцев сражаются за будущее нашего Отечества.
Уважаемые татарстанцы, дорогие соотечественники!
События «Крымской весны» вызвали небывалый патриотический подъем у граждан, восхищение смелостью и решимостью жителей полуострова, благодаря которой сегодня мы — одна большая семья.
С праздником! С 10-летием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!
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