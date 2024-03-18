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На выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с показателем 87,33%

07:34, 18.03.2024

По данным ЦИК, по количеству голосов на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с показателем 87,33%.

Комиссия уточняет, что обработала 99,52% протоколов.

Выборы президента России прошли 15—17 марта 2024 года.

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ОбществоВласть Татарстан
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