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Владимир Путин поручил учредить новую стипендию для студентов приоритетных специальностей

13:01, 18.03.2024

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать проект указа об учреждении специальной стипендии для студентов, получающих образование по приоритетным специальностям. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов.

Согласно поручению, размер ежемесячной стипендии должен составить 30 тысяч рублей. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель президентской администрации Антон Вайно. Разработать проект необходимо до 1 июня 2024 года.

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Разиль Самигуллин
Общество
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