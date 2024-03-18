Владимир Путин поручил учредить новую стипендию для студентов приоритетных специальностей

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать проект указа об учреждении специальной стипендии для студентов, получающих образование по приоритетным специальностям. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов.

Согласно поручению, размер ежемесячной стипендии должен составить 30 тысяч рублей. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель президентской администрации Антон Вайно. Разработать проект необходимо до 1 июня 2024 года.

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Разиль Самигуллин