Стала известна программа массовых гуляний на Масленицу в Татарстане

Праздничные мероприятия сочетают традиционные обряды с современной программой

Фото: Галия Шакирова

В Татарстане стартовала Масленичная неделя. Туристический портал Visit Tatarstan выпустил специальный путеводитель «Масленичные гуляния в городах и районах Республики Татарстан», чтобы помочь жителям и гостям региона спланировать выходные.

Праздничные мероприятия сочетают традиционные обряды с современной программой. Гости смогут не только поучаствовать в хороводах и увидеть сожжение чучела, но и посетить объекты ЮНЕСКО, а также побывать на мастер‑классах ремесленников. Особое внимание уделено блюдам из блинов: от классических вариантов с ростбифом до необычных кофейных рулетов.

Одним из ключевых событий станет Свияжская Масленица, которая пройдет 22 февраля. Остров‑град превратится в центр исторической реконструкции: гостей ждет костюмированное шествие, конкурс частушек и выступления ряженых артистов из Москвы и Нижнего Новгорода. Завершится праздник огненным шоу. Кроме того, Гильдия поваров Татарстана представит оригинальные блинные рецепты, а для активных посетителей будут работать лучно‑арбалетные тиры и мастер‑классы стеклодувов.

В Алексеевском 21 февраля проводы зимы пройдут с размахом: помимо концертов и церемонии сожжения чучела, гости смогут посетить легендарную фабрику художественного ткачества, осмотреть старинные станки и подняться на колокольню храма Воскресения Христова, где им предложат освоить азы звонарного искусства.

Камское Устье в тот же день, 21 февраля, удивит гостей гастрономическим конкурсом «Самые вкусные блины» и забавами — например, бегом в мешках с тарелкой блинов в руках и метанием валенка. В местном музее развернется выставка самоваров и коллекции русских платков.

Елабуга с 14 по 22 февраля приглашает на театрализованный тур «В Елабугу за настроением». Кульминацией станут народные гуляния на Шишкинских прудах 28 февраля, где выступят «Бурановские бабушки».

В Болгаре 21 февраля гуляния развернутся на фоне Белой мечети и древних минаретов. Гостей порадуют блинами из дровяной печи, а для любителей истории организуют экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мамадыш 21 февраля устроит масштабный праздник под открытым небом: тысячи участников соберутся на народные хороводы у костра и многолюдную ярмарку.

Для удобства посетителей будет организован специальный трансфер до Свияжска. Кроме того, в дни гуляний действуют «масленичные билеты» в музеи‑заповедники, позволяющие совместить праздничное настроение с познавательным отдыхом.

Дмитрий Зайцев