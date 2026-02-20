В Казани ощущается острый дефицит дворников из-за снегопадов

Для уборки придомовых территорий не хватает 900 работников, очищено лишь 60% дворов

Фото: Динар Фатыхов

На заседание расширенного штаба исполкома города, проведенное под руководством главы комитета Рустема Гафарова и прокурора Ильдара Исмагилова, были приглашены руководители управляющих компаний. Поводом стал рост жалоб жителей на уборку придомовых территорий и несколько случаев обрушения кровли из-за снега, сообщает мэрия Казани.

По данным председателя Комитета ЖКХ Ильсура Хисматуллина, общая площадь придомовых территорий составляет почти 10 млн кв. м, что сопоставимо с площадью дорог первой категории. Уборка дворов после снегопадов в первую очередь зависит от скорости и качества ручного труда и малой механизации. При этом с начала февраля в Казани выпало 196% осадков, а дефицит дворников составляет 900 человек.

С 16 февраля очищено 2 406 дворов из 4 177 (около 60%). За сутки на работу вышли 1 400 дворников, включая 97 привлеченных, и 261 единица спецтехники, очищено 642 двора. Всего с начала снегопадов коммунальщики очистили 13 334 двора, однако жалобы на недостаточную уборку продолжают поступать.

Ариана Ранцева