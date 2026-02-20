«УК ЖКХ Московского района» оштрафовали на четверть миллиона за обрушение крыши

Ранее управляющая компания попала в татарстанский антирейтинг организаций

Фото: Динар Фатыхов

В Казани по факту обрушения кровли в доме №71а на улице Беломорской оштрафовали ООО «УК ЖКХ Московского района» на 250 тысяч рублей. Санкции наложили за нарушение требований содержания многоквартирного дома, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Проверка выявила два ключевых фактора, приведших к чрезвычайному происшествию: отсутствие своевременного текущего ремонта и несвоевременную очистку кровли от снега. При этом одна из несущих балок оказалась подгнившей.

Согласно законодательству, управляющие компании обязаны регулярно проводить осмотры домов и крыш, а допустимая высота снежного покрова на кровле не должна превышать 30 сантиметров. В Татарстане фиксируют уже не первый случай обрушения крыш различных зданий: школы, многоквартирного дома, поликлиники, а 18 февраля произошло обрушение крыши склада, пострадал человек. После этого раис Татарстана Рустам Минниханов поручил службам усилить контроль за содержанием кровель в период обильных осадков. Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Как сообщили Жилинспекция Татарстана, в настоящее время проводится проверка по факту обрушения кровли в доме №33 на улице Шамиля Усманова.

Наталья Жирнова