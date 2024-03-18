В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту схода снега с козырька балкона на двух человек

В Альметьевске 15 марта 2024 года в результате схода снега с балкона десятого этажа жилого дома на улице Аминова пострадал пятимесячный ребенок. Мальчик был госпитализирован в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Также травмы получил 33-летний мужчина.

По факту случившегося Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 и части 2 статьи 238 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега. Суд решил заключить его под стражу.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело из-за инцидента в школе Дрожжановского района.

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Разиль Самигуллин