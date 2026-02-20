Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом пошлин

За более чем 50 лет существования IEEPA ни один президент не использовал этот закон для введения тарифов подобного масштаба

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин под предлогом закона о чрезвычайном положении. Решение поддержало вердикт нижестоящей инстанции, ранее указавшей на отсутствие у главы государства необходимых полномочий для введения ряда тарифов. За постановление высказались шесть судей, трое проголосовали против, передает ТАСС.

В решении суда отмечается, что правительство интерпретировало Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA) как предоставляющий президенту право в одностороннем порядке вводить неограниченные пошлины и изменять их по собственному усмотрению. По мнению большинства судей, такая трактовка означала бы существенное расширение президентских полномочий в сфере таможенной политики. В документе также подчеркивается, что за более чем 50 лет существования IEEPA ни один президент не использовал этот закон для введения тарифов подобного масштаба, а отсутствие исторических прецедентов в сочетании с широтой заявленных полномочий свидетельствует о выходе таких мер за рамки закона.

При этом суд не дал разъяснений относительно возможного возврата средств, уже уплаченных импортерами в виде пошлин. Как отметил член суда Бретт Кавано, инстанция не высказалась по вопросу о том, должно ли правительство возвращать миллиарды долларов, взысканные с импортеров, и в каком порядке это может быть сделано.

2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, впоследствии корректируя ставки для отдельных государств. 29 августа апелляционный суд федерального округа Колумбия признал, что президент не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных тарифов. 4 сентября администрация США обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это постановление, однако высшая судебная инстанция поддержала позицию нижестоящего суда.

Рената Валеева