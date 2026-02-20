Новости общества

04:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом пошлин

19:37, 20.02.2026

За более чем 50 лет существования IEEPA ни один президент не использовал этот закон для введения тарифов подобного масштаба

Верховный суд США признал превышением полномочий введение Трампом пошлин
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин под предлогом закона о чрезвычайном положении. Решение поддержало вердикт нижестоящей инстанции, ранее указавшей на отсутствие у главы государства необходимых полномочий для введения ряда тарифов. За постановление высказались шесть судей, трое проголосовали против, передает ТАСС.

В решении суда отмечается, что правительство интерпретировало Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA) как предоставляющий президенту право в одностороннем порядке вводить неограниченные пошлины и изменять их по собственному усмотрению. По мнению большинства судей, такая трактовка означала бы существенное расширение президентских полномочий в сфере таможенной политики. В документе также подчеркивается, что за более чем 50 лет существования IEEPA ни один президент не использовал этот закон для введения тарифов подобного масштаба, а отсутствие исторических прецедентов в сочетании с широтой заявленных полномочий свидетельствует о выходе таких мер за рамки закона.

взято с сайта whitehouse.gov

При этом суд не дал разъяснений относительно возможного возврата средств, уже уплаченных импортерами в виде пошлин. Как отметил член суда Бретт Кавано, инстанция не высказалась по вопросу о том, должно ли правительство возвращать миллиарды долларов, взысканные с импортеров, и в каком порядке это может быть сделано.

2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, впоследствии корректируя ставки для отдельных государств. 29 августа апелляционный суд федерального округа Колумбия признал, что президент не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных тарифов. 4 сентября администрация США обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это постановление, однако высшая судебная инстанция поддержала позицию нижестоящего суда.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также