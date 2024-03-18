В Приволжском районе Казани произойдет отключение водоснабжения

«Казанский Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения в Приволжском районе Казани. В связи с проведением работ по подключению переложенного участка водопроводной сети протяженностью 686 метров по улице Сафиуллина к централизованным сетям водоснабжения города Казани будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

улица Кул Гали, дома № 10, 12, 14, 16, 10а, 10 корп. 2; 11а, 11б, 11б корп. 1; 13б, 14 корп. 1, 2;

улица К. Габишева, дома №7, 11, 7 корп. 1;

улица Сафиуллина, дома №17, 42, 46, 50, 50а, 56, 7, 7а, 7Б, 15, 15а, 16, 17а корп. 2, 3, 4; 17б, 27а, 27б, 40, 40а, 40а/1, 50а/1;

улица Ю. Фучика, дома №48, 48а.

Отключение запланировано на период с 9.00 21.03.2024 до 9.00 22.03.2024. Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени. Оставить заявку на размещение автоцистерны с водой можно по телефону +7 (843) 231-62-60.

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Разиль Самигуллин