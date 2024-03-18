В частном секторе Татарстана внесено в систему учета внесено 100% крупного и мелкого рогатого скота

Главное управление ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан сообщает о маркировании сельскохозяйственных животных и их дальнейшем учете в информационных системах. По данным ведомства, в частном секторе крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи на 100% идентифицированы и внесены в систему учета. В сельскохозяйственных формированиях крупный рогатый скот идентифицирован на 98%, мелкий рогатый скот — на 49%, свиньи — на 72%, лошади — на 33%, с/х птицы — на 88%.

Маркирование и учет животных необходимы для предотвращения распространения болезней и выявления источников и путей распространения возбудителей. Начальник Главного управления ветеринарии Алмаз Гаптраупович Хисамутдинов отметил, что несоблюдение сроков идентификации может повлечь за собой административную ответственность согласно ст. 10.6 КоАП РФ.

Все данные о животных вносят в национальную систему учета и регистрации животных ГИС «АПК МСХиП РТ». Все данные о проведенных ветеринарных мероприятиях будут находиться в федеральной системе. Специалисты государственной ветеринарной службы на местах проводят консультации для руководителей сельскохозяйственных предприятий и граждан республики. По вопросам маркирования сельскохозяйственных животных можно обратиться по телефону 8 (843) 221 77 41. Также правительство России в этом году направит около 8 млрд рублей на поддержку аграриев.

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Разиль Самигуллин