Капремонт спорткомплекса «Ватан» в Казани получил положительное заключение экспертизы

Там приобретут необходимое оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроят прилегающую территорию

Капремонт спорткомплекса «Ватан» в Казани получил положительное заключение экспертизы на проведение работ. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Объект расположен на улице Бондаренко, 2. В рамках ремонта предусмотрено не только обновление самого здания, но и приобретение необходимого оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории.

Застройщиком выступает МАУ ДО «Спортивная школа «Волна», заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ».

О планах капитального ремонта спортивно‑оздоровительных комплексов «Триумф» в Авиастроительном районе и «Ватан» в Ново‑Савиновском районе стало известно 9 февраля 2026 года. На обновление обоих объектов будет направлено более 32,5 млн рублей.



Рената Валеева