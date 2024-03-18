У православных христиан начался Великий пост

У православных христиан начинается Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов. Он продлится почти 50 дней, вместе со Страстной седмицей, и завершится 5 мая празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой неделе Великого поста традиционно совершает богослужения особенно часто, фактически ежедневно.

Утром в среду и пятницу он служит великопостные литургии Преждеосвященных даров, а вечером с понедельника по четверг читает Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В других храмах Русской православной церкви богослужения проходят по такому же расписанию.

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Разиль Самигуллин