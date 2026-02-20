В Казани очищено от снега 178 кровель за сутки

С начала снегопадов обработано более 4,5 тысячи крыш, часть участков очищалась повторно

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжаются работы по очистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи. За последние сутки были очищены 178 крыш, а с 16 февраля — 578, сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Ильсур Хисматуллин.

Ежедневно к работам дополнительно привлекаются около 500 промышленных альпинистов, что в пять раз превышает обычное количество. С начала снегопадов они обработали более 4,5 тысячи кровель, при этом некоторые участки очищались несколько раз из-за повторных осадков. Из-за обилия снега за день бригада успевает очистить лишь одну–две кровли, тогда как при обычных осадках справлялись с тремя–четырьмя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем руководитель исполкома Рустем Гафаров раскритиковал управляющие компании за низкую оперативность. С начала февраля были зафиксированы несколько частичных обрушений крыш. По его мнению, технические службы УК часто формально проверяют состояние чердачных помещений и стропил.

Прокурор Казани Ильдар Исмагилов поддержал критику и напомнил, что ответственность за обвалы кровель в многоквартирных домах несут руководители обслуживающих организаций. «Управляющие компании должны заниматься своей работой и помнить, что ответственность за уборку крыш, как и дворовых территорий, лежит на них. Мы обязаны не допускать трагических случаев», — подчеркнул он.

Ранее «Реальное время» писало, что после поручения Минниханова главы районов Татарстана взяли под личный контроль чистку крыш от снега.

Ариана Ранцева