В Казани вынесли новый приговор коллектору по делу об угрозах и порноколлажах

По четырем эпизодам дела истекли сроки давности, по остальным суд назначил 2 года и 3 месяца колонии

Фото: Ирина Плотникова

К 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани экс-сотрудника коллекторской компании «Юридическая служба взысканий» Рустема Фахрутдинова. Он признан виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов и самоуправстве с целью выбивания долгов. Об этом сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Марсель Шагиахметов.

В прениях гособвинитель Никита Муравьев запрашивал наказание в 6 лет колонии общего режима, тогда как подсудимый и его защитник настаивали на оправдании ввиду отсутствия объективных доказательств. При этом Фахрутдинов не возражал против прекращения преследования по четырем эпизодам дела, квалифицированным как клевета и самоуправство.

Дело этого коллектора суд рассматривал по второму кругу. В сентябре 2024-го по тому же обвинению он получил 2,5 года колонии (по четырем эпизодам сроки тогда истекли). Позже Верховный суд Татарстана отменил тот приговор и вернул материалы дела на пересмотр. Новый приговор от старого отличается не только сроком: из оглашенного сегодня следует — суд счел нужным объединить два эпизода по порноколлажам в один, длящийся.

Напомним, дело против Фахрутдинова возбуждали сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Его работу в должности ведущего специалиста отдела взыскания регцентра «ЮСВ» они оценили по семи эпизодам — четыре самоуправства, клевета и два эпизода изготовления и распространения порнографии. По версии обвинения, все эти действия коллектор предпринимал ради взыскания долга с казанского пенсионера перед тремя микрофинансовыми организациями — всего на 100 тысяч рублей с лишним.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Суд посчитал доказанным обвинение, что в 2022 году обвиняемый угрожал сначала непосредственному должнику — увольнением и сексуальным насилием в отношении его жены. «Репутацию семья строила зря… щас мы ее в порошок сотрем», «Продал ты жену за 70 тысяч», «Скоро заедем — бабки быстро найдешь!!! Либо жена натурой расплатится!» — такие сообщения фигурировали в деле. Дальше начали «кошмарить» заваптекой — начальницу супруги должника, от женщины требовали надавить на подчиненную, чтобы долг был закрыт, угрожали расправой над сыном и дочерью. Следующим этапом давления стала рассылка знакомым фотомонтажа с использованием фотографий заведующей и ее дочери и прайсом на якобы оказываемые интим-услуги.

С этой целью коллектор, как полагали силовики, создал во «ВКонтакте» страницу с вымышленным ником «Сергей Николаевич» и через сервис «Глаз Бога» в мессенджере Telegram нашел фотографии заведующей аптекой, приобрел в Сети порноснимки и на их основе изготовил коллажи с информацией, что заведующая якобы оказывает услуги интимного характера.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Все эти обвинения адвокат Марсель Шагиахметов в прениях называл голословными. Он подчеркивал: устройство, на котором якобы изготавливали порноснимки, не установлено, важные вещдоки — телефоны изымались при обыске в офисе агентства в день, когда Фахрутдинова на месте не было. Ни дактилоскопическую, ни геномную экспертизу по этим мобильным силовики не проводили, однако посчитали доказанным, что пользовался телефонами именно обвиняемый, хотя в офисе работали 30—40 человек. Не проводилась, к недоумению защиты, и фоноскопическая экспертиза, которая позволила бы идентифицировать автора незаконных звонков хотя бы по голосу.

Сам обвиняемый в суде пояснял — отработал коллектором всего месяц и уже начал подыскивать новую работу, когда на него повесили чужие грехи. Ведь на запрос силовиков в ЮСВ заявили — с потерпевшим клиентом работал именно Фахрутдинов.

На судебном допросе бывший коллектор утверждал, что практика сложнее — одним и тем же клиентом могут заниматься несколько подразделений: «Один договор может быть здесь, у меня, другой — в Ростове, третий — в другом городе». По поводу двух мобильников, изъятых с его рабочего стола 14 сентября 2022 года, обвиняемый сообщал: «увидел их в первый раз на следствии», подчеркивал — с рабочего компьютера доступа к соцсетям не имел, зато доступ в его служебный аккаунт мог получить любой сотрудник.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Логин и пароль мы оставляли под клавиатурой, кто-то в блокнотике записывал, потому что запомнить не получалось — смысловой нагрузки они не несли. С таким подходом я во многих компаниях сталкивался, которые продажами занимаются, — делился Фахрутдинов с судом. — Сожалею, что такая ситуация произошла. И если бы знал, что здесь окажусь, я вообще бы на расстояние выстрела к этой шарашкиной конторе не подошел... Но я этого не делал. Как чужие грехи на себя брать?»

Примечательно, что тот обыск в 2022-м проводился в рамках схожего дела, возбужденного на Алтае. По нему в итоге был привлечен ведущий менеджер отдела обзвона все того же агентства Николай Козлов, которого обвинили в клевете в отношении начальника райотдела полиции Барнаула и его сестры. Первого Козлов в апреле 2022-го объявил вором и мошенником, фото второй стал рассылать с прайсом на услуги сексуального характера. Делалось это ради того, чтобы убедить гражданина начальника надавить на подчиненного, задолжавшего выплаты по кредиту на 50 тысяч рублей. Вину в преступлениях Козлов признал и получил 200 часов обязательных работ по приговору мирового суда Казани.

Оглашенный сегодня приговор пока не вступил в силу.

Ирина Плотникова