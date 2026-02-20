В Азербайджане с апреля за курение вейпов на улицах будут штрафовать почти на $18

С 1 апреля будет введен полный запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, а также оптовую и розничную продажу электронных сигарет

С 1 апреля 2026 года в Азербайджане начнут действовать новые ограничения в отношении электронных сигарет. На заседании парламента страны была вынесена на обсуждение поправка к Административному кодексу, предусматривающая штрафы за курение вейпов в запрещенных местах — в том числе в общественных пространствах и на улицах.

Размер штрафа за нарушение составит 30 манатов — это около 1 352 рублей. Законопроект уже поддержан парламентариями в первом чтении, указали в apa.az.

Помимо штрафов, изменения коснутся и оборота электронных сигарет. Согласно поправкам к закону «О табаке и табачных изделиях», с 1 апреля в Азербайджане будет введен полный запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, а также оптовую и розничную продажу таких изделий. Под запрет попадет и использование электронных сигарет и их компонентов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, включая вейпы и кальяны. Нововведение, которое вступит в силу 1 сентября 2026 года, запрещает продажу этих товаров на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Рената Валеева