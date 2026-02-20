Чуйченко: приставы смогут выявлять нарушителей среди банков и МФО, третирующих граждан звонками

В последние два года фиксируется значительное количество нарушений со стороны кредитных и микрофинансовых организаций

Минюст России Константин Чуйченко в ходе расширенной коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказал о новых возможностях приставов по проверке нарушений при сборе долгов банками и МФО. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минюста напомнил, что в 2025 году был принят федеральный закон, наделяющий должностных лиц ФССП полномочиями истребовать информацию у операторов связи и бюро кредитных историй.

Чуйченко подчеркнул, что нововведения помогут выявлять и привлекать к ответственности нарушителей закона — организации, которые беспокоят граждан чрезмерным количеством телефонных звонков или допускают угрозы в общении с должниками. По словам министра, в последние два года фиксируется значительное количество подобных нарушений со стороны кредитных и микрофинансовых организаций.



Рената Валеева