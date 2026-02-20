Родственники умершего игрока казанского УНИКСа Яниса Тиммы подали в суд на Седокову

Истцы требуют признать имущество, приобретенное в браке, совместно нажитым и взыскать компенсацию

Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск наследников Яниса Тиммы к Анне Седоковой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Истцы, включая родителей и несовершеннолетнего сына музыканта, требуют признать имущество, приобретенное на имя Анны Седоковой в период брака с Тиммой, совместно нажитым. Они также просят выделить супружескую долю Яниса в этом имуществе и взыскать с ответчицы компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 2 марта 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что 17 декабря 2025 года тело бывшего мужа Анны Седоковой нашли в центре Москвы. Было установлено, что Янис Тимма покончил с собой.

Ариана Ранцева