В электротранспорте Казани летом полностью перейдут на систему бескондукторной оплаты

Как заявил сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, проект бескондукторной системы оплаты проезда заркекомендовал себя с положительной стороны.

— В настоящее время на оставшемся подвижном составе ведутся подготовительные работы к монтажу оборудования, которое мы надеемся получить в начале мая. Уже летом полностью перейти к бескондукторной системе оплаты проезда, — заявил Абдулхаков.

В 2023 году совместно с АО «Социальная карта» и «Транспортная карта» системой бескондукторной оплаты оборудовали 118 единиц электротранспорта из 244, выходящих на линию. В результате высвободили 96 кондукторов, 27 из которых обучаются на водителей трамваев и троллейбусов.

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