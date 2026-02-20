Политолог Кынев*, журналисты Севриновский* и Хабичев* признаны иноагентами

Помимо них, в список попал бывший калужский чиновник Алексей Черемушкин* и международная организация European Youth Forum*

Фото: Дарья Пинегина

Минюст России включил в реестр иноагентов политолога Александра Кынева* и журналиста Владимира Севриновского*. Помимо них, в список попали журналист Аурен Хабичев*, бывший калужский чиновник Алексей Черемушкин* и международная организация European Youth Forum*. Об этом сообщает RT.

По данным Минюста, Кыневу* вменили распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, а также о российской избирательной системе. Кроме того, ему инкриминируют участие в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных в России организаций, а также сотрудничество с одной из таких организаций.

Владимир Севриновский*, как указывает ведомство, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял контент нежелательных организаций и недостоверные сведения о российских властях. Также в числе оснований для включения в реестр указано выступление против СВО.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Аурен Хабичев* и Алексей Черемушкин*, согласно пресс‑релизу Минюста, распространяли контент иноагентов и нежелательных организаций, публиковали недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей и выступали против СВО. Дополнительно в отношении Аурена Хабичева* ведомство отметило призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Алексею Черемушкину* вменили сотрудничество с организацией, признанной в России нежелательной.

Иностранная некоммерческая организация European Youth Forum*, по информации Минюста, распространяла недостоверные сведения о решениях и политике российских властей и материалы, направленные на формирование негативного образа российской армии. Кроме того, ей инкриминируют участие в распространении контента нежелательной организации и пропаганду ЛГБТ‑отношений**.



Рената Валеева