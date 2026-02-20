Наследники Эпштейна готовы выплатить до $35 млн жертвам бизнесмена

Наследственный фонд выплатит деньги в случае, если число пострадавших составит 40 или более человек

Фонд недвижимости Джеффри Эпштейн согласился выплатить до $35 млн для урегулирования непогашенных судебных претензий десятков потенциальных жертв финансиста, ранее осужденного за сексуальные преступления, сообщает портал Yahoo News.

Речь идет о заявлениях женщин, утверждающих, что подверглись сексуальному насилию, надругательствам и торговле людьми со стороны Эпштейна в период с 1 января 1995 года по 10 августа 2019 года — даты его смерти в федеральном следственном изоляторе в Нью-Йорке.

Согласно условиям соглашения, наследственный фонд выплатит деньги в случае, если число пострадавших составит 40 или более человек, и $25 млн, если заявителей окажется меньше 40. Договоренность, если она будет утверждена федеральным судьей в Нью-Йорке, позволит прекратить судебное разбирательство 2024 года против бывшего адвоката Эпштейна Даррена Индайка и бывшего бухгалтера Ричарда Кана. Ответчики отрицали какие-либо правонарушения.



Ранее 136 истцов уже получили около $121 млн компенсаций через специальный фонд помощи жертвам Эпштейна, созданный для внесудебного урегулирования требований.

Напомним, в материалах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США, обнаружили свидетельства попытки финансиста Джеффри Эпштейна организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля 2012 года — в День святого Валентина.

Рената Валеева