Минниханов анонсировал установку памятника участникам СВО в Татарстане

В Татарстане планируют установить памятник участникам специальной военной операции. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на заседании организационных комитетов по подведению итогов Года защитника Отечества и подготовке к проведению в 2026 году Года воинской и трудовой доблести. Мероприятие прошло в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище.

Вице‑премьер РТ Лейла Фазлеева подчеркнула важность продолжения работы с участниками СВО и членами их семей, которая активно велась в 2025 году.

С 2018 года в ПФО реализуется проект «Герои Отечества», цель которого — увековечить память Героев Советского Союза и России и способствовать патриотическому воспитанию молодежи. По итогам 2025 года Татарстан занял в рамках этого проекта третье место.

Минниханов обратил внимание на необходимость оказания всесторонней поддержки участникам СВО. В частности, по поручению министра обороны не менее 90% государственных и муниципальных услуг для участников СВО и их семей должны предоставляться в электронном виде — это повысит прозрачность и скорость их оказания. Особое внимание глава республики поручил уделить помощи семьям погибших участников СВО и трудоустройству ветеранов боевых действий.

Раис Татарстана отметил успехи кадровой программы «Батырлар», направленной на социальную адаптацию ветеранов. В качестве примера он привел данные: в сентябре прошлого года 113 участников СВО были избраны депутатами в органы местного самоуправления, двое из них стали главами сельских поселений.

Кроме того, Минниханов поручил на высоком уровне отпраздновать 81‑ю годовщину Великой Победы и оказать поддержку каждому ветерану Великой Отечественной войны. В этот же день раис республики вручил орден «Дуслык» ветерану ВОВ Алексею Комлеву, которому 2 февраля исполнилось 100 лет.

На контроле у регионов остаются поручения организационного комитета «Победа»: ремонт жилья ветеранов ВОВ, приведение в порядок объектов, связанных с увековечением подвига тружеников тыла, просветительские проекты для молодежи. Также необходимо завершить установку стелы в Зеленодольске — в связи с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Рената Валеева