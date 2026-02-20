В доме на улице Рахимова в Казани рухнула часть крыши

Фото: Динар Фатыхов

В доме №31 по улице Рахимова в Казани произошло обрушение кровли: рухнуло 10% крыши, еще часть конструкции оказалась деформирована. На место прибыли жилищные инспекторы, которые выявили ряд нарушений, сообщили в Госжилинспекции.

Осмотр показал, что фановые трубы, которые должны выходить за пределы крыши, оказались расположены под ней. Стропильная система в отдельных местах сгнила и деформировалась, а шифер имел многочисленные повреждения. В результате вся конструкция кровли утратила необходимую прочность. Стоит отметить, что дом был построен в 1968 году — с тех пор строительные нормы и требования к эксплуатации зданий изменились.

Инцидент стал уже третьим подобным случаем в Московском районе, где дома находятся под управлением ООО «УК ЖКХ Московского района».

В настоящее время по факту обрушения проводятся проверки. Ранее эта же управляющая компания уже привлекалась к ответственности: ООО «УК ЖКХ Московского района» было оштрафовано на 250 тыс. рублей за нарушения, выявленные в доме № 71а на улице Беломорской.

Рената Валеева