Казанский метрополитен в 2023 году перевез 30,5 млн пассажиров

Как рассказал сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, казанским метрополитеном в 2023 году воспользовались 30,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее. В 2022 году этот показатель равнялся 30,5 млн человек.

— С начала 2024 года рост пассажиропотока в метро составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин, на наш взгляд, было проведение «Игр будущего» в Казани, — добавил Айдар Абдулхаков.

В 2023 году впервые уменьшили интервал движения электропоездов — сначала до 5,5 минуты, а позднее (из-за сильных снегопадов) — до 5 минут. График сохранится до 1 апреля, и по итогам анализа пассажиропотока за март примут решение о дальнейшем режиме работы.

Также в минувшем году на всех станциях метро, кроме «Аметьево», заменили более 1,6 тыс. светильников, впервые запустили эскалатор на станции «Кремлевская», открыли второй вестибюль на станции метро «Горки», не работавший с 2009 года. Провели частичный косметический ремонт на станциях «Горки», «Проспект Победы», «Авиастроительная», «Дубравная».

— В этом году запланирован ремонт на «Суконной слободе», станциях «Кремлевская» и «Площадь Тукая». А ремонт оставшихся станций закончим в следующем году, — заявил гендиректор.



В 2025 году казанскому метрополитену исполнится 20 лет.

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Аделия Сафина