Роспотребнадзор проверил завод по производству картофеля сына вице-премьера России Марата Хуснуллина

На предприятии ООО «Чисто-Фри» отобрали образцы продукции, лабораторные исследования подтвердили соответствие требованиям

Специалисты Чистопольского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану с обязательным профилактическим визитом посетили завод по переработке и консервированию картофеля ООО «Чисто-Фри» в Чистополе.

В ходе визита по просьбе руководства предприятия были осмотрены склад сырья и временного хранения продукции, помещение очистки и мойки картофеля, а также холодильные помещения. Особое внимание уделили оценке технологического процесса обработки картофеля и соблюдению принципов поточности при работе с сырой и готовой продукцией.

На предприятии функционирует система учета и хранения продукции по принципу FIFO. Сотрудникам разъяснили требования к личной гигиене, производственному контролю, маркировке пищевой продукции и ведению необходимой документации.

Кроме того, были отобраны образцы готовой продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа продукция признана полностью соответствующей установленным требованиям.

Ариана Ранцева