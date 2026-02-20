В Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно с 21 по 23 февраля

В остальные дни режим работы остается прежним

Фото: Артем Дергунов

Жители и гости Казани смогут воспользоваться муниципальными парковками бесплатно в течение трех дней: 21, 22 и 23 февраля. В выходные, 21 и 22 февраля, стоянки традиционно работают без взимания платы, а 23 февраля освобождение от оплаты связано с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в мэрии города.

В остальные дни режим работы муниципальных парковок остается прежним: плата взимается с 8.00 до 19.00 в будние дни. В ночное время, а также по выходным и праздничным дням оставлять автомобиль на муниципальных стоянках можно без внесения платы.

Решить проблему дефицита парковочных мест в городах отчасти поможет введение во всех регионах России резидентского разрешения на парковку, которое уже действует в Москве. Таким мнением поделился член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Рената Валеева