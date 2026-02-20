Киев отложил запуск «Дружбы» для Словакии до 24 февраля

На фоне перебоев правительство Словакии 18 февраля объявило режим кризисной ситуации из-за нехватки сырья

Украина вновь перенесла срок возобновления транзита нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба», сообщает словацкий телеканал ТА3. По данным вещателя, украинская сторона уведомила о переносе запуска на 24 февраля, не объяснив причин отсрочки.

Ранее, 13 февраля, Министерство экономики Словакии сообщало о приостановке поставок нефти по «Дружбе» и ожидало их возобновления в ближайшие дни. Однако транзит не был восстановлен. 19 февраля ведомство заявило, что Киев пообещал возобновить прокачку 21 февраля, но и в этот срок поставки не начались.

На фоне перебоев правительство Словакии 18 февраля объявило режим кризисной ситуации из-за нехватки сырья. Для обеспечения работы нефтеперерабатывающего завода Slovnaft было принято решение выделить из государственных резервов до 250 тыс. тонн нефти. Предприятие в Братиславе является ключевым переработчиком нефти в стране и традиционно ориентировано на поставки российского сырья, поступающего по южной ветке «Дружбы».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в текущих условиях Slovnaft прекращает экспорт нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на Украину и переводит производство исключительно на обеспечение внутреннего рынка. Глава правительства также допустил возможность остановки поставок электроэнергии на Украину, подчеркнув, что словацкая сторона не получила от Киева достаточной информации о причинах ситуации вокруг «Дружбы».



